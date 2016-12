Miley Cyrus: Ist dieses „Victorias Secret“-Model wirklich ihre neue Freundin?

Fest zusammen?

Dass sie experimentierfreudig ist, ist bei Miley Cyrus nichts neues, doch nun soll sie sogar wieder vergeben sein und dass sogar an eine Frau! Nach ihrem Beziehungsaus mit Patrick Schwarzenegger hat sie wohl die Nase voll von Männern und wurde nun immer öfter an der Seite von „Victorias Secret“-Engel Stella Maxwell gesehen. Gemeinsam posteten die zwei auch schon erste Schnappschüsse auf Instagram. „Sie haben Händchen gehalten, gebusselt und waren sehr vertraut miteinander“, berichteten des weiteren Bekannte gegenüber der „New York Daily News“. Bei diesen heißen Kurven dürfte Patrick dann wohl schnell in Vergessenheit geraten. Ob es zwischen Miley und Stella aber wirklich so ernst ist, wie behauptet wird, verriet die Sängerin selbst bisher noch nicht.