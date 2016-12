Miley Cyrus: Ihre Familie muss ihr jetzt wieder Kraft geben!

Miley mal ganz normal!

Neben all den verrückten Collagen die Miley Cyrus derzeit auf ihrem Instagram Profil hochlädt, wirken diese hier fast fehl am Platz. Miley zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester beim Wandern. So normal hat man die Skandalnudel schon lange nicht mehr gesehen. „Ich brauchte diesen Tag mit meiner Familie“, schreibt Miley zu einem Bild und klingt dabei etwas angeschlagen. Gibt es derzeit etwa Stress mit ihrem neuen Freund Patrick Schwarzenegger? Oder ist es das Promi-Leben und die ganzen Negativ-Schlagzeilen die Miley zusetzen? Auf den Rückhalt ihrer Familie scheint sie sich jedenfalls verlassen zu können.