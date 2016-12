Miley Cyrus: Ihr Bruder datet die Schwester von Patrick Schwarzenegger!

Braison Cyrus verliebt in Christina Schwarzenegger

Jetzt kommt es für Maria Shriver richtig dick. Erst verliebt sich ihr Sohn Patrick Schwarzenegger in Skandalnudel Miley Cyrus und nun ist auch Tochter Christina Schwarzenegger verknallt. Der Neue an ihrer Seite? Mileys Bruder Braison Cyrus! Die Cyrus Familie und die Schwarzeneggers rücken also immer dichter zusammen. Bei all den Skandalen um Miley und Patrick dürfte diese neue Beziehung Maria so gar nicht gefallen.