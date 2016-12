Miley Cyrus, Heidi Klum & Co im neuen Liebes-Glück

Die schönsten und überraschensten Promi-Paare 2014!

Amor hat 2014 so richtig zugeschlagen und die Herzen vieler Promis höher schlagen lassen. Das wohl skandalträchtigste neue Paar dieses Jahr zeigte sich Anfang November das erste Mal zusammen in der Öffentlichkeit. Seit dem sorgen Miley Cyrus und Patrick Schwarzenegger, Sohn von Arnold Schwarzenegger, für Schlagzeilen am laufenden Band. Heidi Klum und ihr neuer Lover Vito Schnabel stehen den beiden da fast in nichts nach. Anfang des Jahres versuchten sie ihre Liebe noch Geheim zu halten, doch mittlerweile besuchen sie sogar zusammen die Fussball-Spiele von Heidis Kindern und machen aus ihrer Beziehung keinen Hehl mehr...