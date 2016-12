Miley Cyrus: Ein Schrein für einen Hund

Dreht sie nun völlig durch?

Miley Cyrus liebt Tiere, das zeigt sie immer wieder auf Instagram. Sie selbst besitzt mehrere Hunde und sogar ein Hausschwein! Doch ihre Tierliebe nimmt so langsam bizarre Formen an. Zu Ehren ihres geliebten Hundes Floyd, der vor einem Jahr verstarb, bastelt und dekoriert Miley gerade was das Zeug hält, an einem riesigen Schrein für ihn. Sogar ein Tattoo ließ sich die Sängerin bereits stechen, um sich immer an ihren Vierbeiner zu erinnern. Geht diese Hunde-Liebe zu weit? Verwunden hat sie den Verlust scheinbar ganz und gar noch nicht, dabei hat sie doch eigentlich ihren Freund Patrick Schwarzenegger an ihrer Seite, mit dem sie glücklich ist. Oder ist ihre derzeitige Beziehungskrise ein Grund dafür, warum sich Miley gerade so an ihren verstorbenen treusten Freund Flyod klammert?!