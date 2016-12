Miley Cyrus: Alles aus mit Patrick Schwarzenegger!

Warum sie sich trennten!

Kurz, aber knackig – so könnte man wohl die Beziehung von Miley Cyrus und Patrick Schwarzenegger beschreiben. Nach nur fünf Monaten und kaum zählbaren Skandalen trennen sich nun die Wege der beiden, wie ein Insider gegenüber „E! News“ verriet. „Beide sind an verschiedenen Punkten ihres Lebens. Er ist auf dem Collage und sie konzentriert sich auf ihre Musik und ihre Karriere“, so die Quelle. Auch auf dem Coachella Festival sah man Patrick nur ohne Miley und auch auf Instagram vermisst man neue gemeinsame Bilder der beiden. Scheint also als hätten sie wirklich einen Schlussstrich gezogen. Vor allem Patricks Mutter Maria Shriver kann nun also aufatmen und hoffen, dass die Skandale um ihren Sohn und die Familie endlich ein Ende haben.