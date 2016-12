Mila Kunis: Hochzeit mit Ashton Kutcher!

Verräterisch!

Im Oktober 2014 brachte Mila Kunis ihre Tochter Wyatt Isabell zur Welt und soll nun sogar heimlich mit ihrem Freund Ashton Kutcher vor den Traualtar getreten sein. Das gab sie nun unfreiwillig in der Talkshow von James Corden zu. Der fragte sie, ob sie verheiratet sei und Mila antwortete: „vielleicht“. James ließ allerdings nicht locker und ließ die Schauspielerin ihren Ringfinger zeigen, die daraufhin rot anlief. Ganz still und heimlich haben also Mila und Ashton sich da Ja-Wort gegeben. Bleibt zu hoffen, dass es bald noch mehr Details von diesem besonderen Tag in ihrem Leben geben wird.