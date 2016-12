Mila Kunis & Ashton Kutcher: Heimliche Hochzeit!

Unter der Haube!

Wer hätte das gedacht?! Hinter dem Rücken der Öffentlichtkeit gaben sich Schauspielerin Mila Kunis und „Two and a half Man“-Star Ashton Kutcher am Samstag das Ja-Wort. Seit Ende 2014 sind die beiden bereits zum ersten Mal Eltern geworden und zogen sich zusammen mit ihrer Tochter Wyatt Isabelle immer mehr zurück. Nun verriet ein Insider gegenüber „People.com“, dass die zwei auch noch vor den Traualtar getreten sind. Wer bei der Feier dabei war, wo sie statt fand, oder was Mila für ein Kleid trug, ist alles noch nicht bekannt. Auch Bilder der Zeremonie machten leider bisher noch nicht die Runde. Da bleibt also nur abwarten, ob das Hollywood-Pärchen nicht doch noch ein paar Informationen preis gibt.