Michelle Keegan: Sie ist die neue "Sexiest Woman in the World"!

Heißer als Kendall Jenner und Jennifer Lawrence?

Bei diesen Kurven können Kardashian Sprössling Kendall Jenner und „Hunger Games“-Darstellerin Jennifer Lawrence einpacken! Die britische Schauspielerin Michelle Keegan schnappte den beiden den Titel „Sexiest Woman in the World 2015“ doch glatt vor der Nase weg. Für die Fans war die Entscheidung bei so vielen sexy Instagram Postings auf ihrer Wall eindeutig! Nachdem es im vorletzten Jahr im Voting nur für Platz drei und 2014 nur für den undankbaren zweiten Platz gereicht hatte, krönte die FHM Michelle nun endlich zur Siegerin! Und das kommt für die Engländerin gerade zum rechten Zeitpunkt, denn in Kürze will sie ihrem Verlobten, dem Fernsehmoderator Mark Wright, das Ja-Wort geben. Für ihre männlichen Fans wohl ein herber Schlag, denn dieser hot Body ist dann endgültig weg vom Markt.