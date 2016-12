Matt Damon: Wirbel um angebliche Schwulenfeindlichkeit!

Alles nur falsch verstanden?

Ist Matt Damon schwulenfeindlich? Das sagen jedenfalls einge Medien, nach dem er dieses Statement veröffentlichte. „Ich denke, man ist ein besserer Schauspieler, je weniger die Menschen über einen wissen und Sexualität ist ein wichtiger Teil davon. Ob man homo oder hetero ist - die Leute sollten gar nichts über die Sexualität wissen. Das sollte eines der Rätsel sein, die man nutzen kann.". Matts Aussage wurde allerdings seiner Meinung nach völlig falsch aufgefasst und verdreht, so dass es in den Medien hieß, er würde Schwulen vom Outing abraten, wenn sie erfolgreich werden wollen. Der Schauspieler verteidigte sich nun: „Ich habe nur versucht zu sagen, dass Schauspieler erfolgreicher sind, wenn sie ein Mysterium bleiben. Es tut weh, wenn Dinge verbreitet werden, die man gar nicht wirklich so denkt.“. Klare Worte des Hollywood-Schauspielers!