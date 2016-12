Mariah Carey: Ihre Zwillinge waren das Highlight der Verleihung

Stern auf dem "Walk of Fame"

Da konnte auch Mariah Carey mit ihrem Glitzerkleid von Yousef Aljasmi nicht mithalten. Gestern bekam die Sängerin den 2556. Stern auf dem Walk of Fame und brachte zur Verleihung auch ihre 4-Jährigen Zwillinge Monroe und Moroccan. Während ihre Mama ganz in Schwarz glänzte, kamen die Geschwister im weißen Kleid und weißem Hemd. Einen Schnappschuss von sich und ihrem Stern teilte Mariah kurze Zeit später dann selbst auf Instagram. Leider waren ihre Kids da zwar nicht mit zu sehen, doch bei der anschließenden Feier durften sie ihre Mama dann sicher wieder fest in den Arm nehmen.