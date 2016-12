Mariah Carey: Deutlich erschlankt zeigt sie sich in Malibu!

Die Liebe steht ihr gut

Mariah Carey ist big in Love mit ihrem Milliardär James Packer und das steht der Sängerin so richtig gut. Gestern zeigte sie sich in Malibu und wirkte nicht nur total entspannt, sondern auch deutlich dünner. Mit einem riesigen Collier um den Hals und einen mit Diamanten besetzten T-Shirt gönnt sie sich mit Freunden eine kleine Verschnaufpause bevor sie später am Abend das Nachtleben unsicher machte. Gerüchten zu Folge soll Mariah überlegen sich mit ihren verlorenen Kilos auch die Brüste verkleinern zu lassen. Eine Mariah ohne üppige Kurven? Das wäre auf jeden Fall ein ungewohnter Anblick.