Mariah Carey: Das ist der neue Mann an ihrer Seite!

Frisch verliebt!

Mariah Carey kann endlich wieder lachen. Nachdem sie sich im August 2014 von ihrem Mann Nick Cannon trennte, folgten für die Sängerin stressige Monate, die auch wieder einige Frust-Pfunde auf ihre Hüften wandern ließen. Doch damit ist nun Schluss. Deutlich erschlankt zeigt sich Mariah auf ihrem Instagram-Account und strahlt dabei in die Kamera. Der Grund ist wahrscheinlich er - Hollywood-Regisseur Brett Ratner. Er soll der neue Mann an Mariahs Seite sein und verbringt gerade traumhafte Stunden mit ihr in der Sonne der Karibik. Beide sollen schon seit einigen Jahren befreundet sein. Bisher gibt es aber kein offizielles Liebes-Statement. Eine Quelle verriet aber, dass es zwischen ihnen in den letzten Monaten heftig geknistert haben soll. Da kann man für Mariah nur hoffen, dass diese Liebe dieses Mal unter einem besseren Stern steht.