Madonna: Sie twerkt in Hotpants, Netzstrumpfhose und Highheels!

Du bist keine 20 mehr...

Madonna will es mal wieder wissen und beweist der ganzen Welt, dass ihr Alter ihr keine Grenzen setzt. In Netzstrumpfhose, Hotpant und Highhheels präsentiert sich die 56-Jährige in ihrem neuesten Teaser-Clip wie ein Teenager. Blonde Haare mit pinken Spitzen, anrüchige Posen... Die Queen of Pop lässt nichts aus, um aufzufallen und wie schon Taylor Swift engagierte auch Madonna hochkarätige Stars für ihre Videoproduktion. Nicki Minaj, Beyoncé, Katy Perry, Miley Cryus und Rita Ora werden sich in „B*tch I´m Madonna“ die Ehre geben. Auf dieses Musikvideo darf man also mächtig gespannt sein!