Lucy Lui: Zum ersten Mal im Mutterglück!

Überraschend Mama geworden!

Schauspielerin Lucy Liu hält ihr privat Leben stets aus der Öffentlichkeit raus und präsentiert ihren Fans nur vereinzelt Schnappschüsse auf Instagram. Doch dieses Bild schlägt nun ein, wie eine Bombe! Lucy ist zum ersten Mal Mama geworden und zeigt ihr Glück nun der ganzen Welt. „Ich stelle euch den neuen kleinen Mann in meinem Leben vor, meinen Sohn Rockwell Lloyd Liu. Verliebt“, schreibt sie dazu und strahlt ihren Sohnemann nur so an vor Freude. Verwundert sind ihre Fans trotzdem, denn bisher sah man nicht ein einziges Bild von ihr mit Babybauch. Kein Wunder, denn wie Lucys Sprecher gegenüber der US Weekly bestätigte, ließ sie ihr Kind von einer Leihmutter austragen.