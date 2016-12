Liv Taylor: Super After-Baby-Body 2 Monate nach Geburt ihres Kindes!

Wow!

Im Februar brachte Liv Taylor das erste gemeinsame Kind namens Sailor Gene von ihr und David Gardner zur Welt nur 8 Wochen später zeigt sie sich mit tollem After Baby Body! Zusammen mit David und ihren zwei Söhnen Milo und Gray, die aus vorherigen Beziehungen stammen, genoss sie die Zeit in einem Italienischen Restaurant in New York beim Mittag. Erst kürzlich wurde bekannt, dass David Beckham zugestimmt haben soll, Patenonkel den kleinen Sailor zu werden. Becks ist der beste Freund von David Gardner und beide Familien sind seit Jahren eng befreundet.