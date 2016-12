Lily Allen: Besorgniserregender Zusammenbruch auf Festival!

Drogen & Alkohol?

Etwas verrückt erschien Sängerin Lily Allen schon, als sie auf Instagram Videos postete, in denen sie eine Kanye West Flagge stahl und anzündete. Dass die Sängerin wirklich etwas zu hart gefeiert hat, kam nun ans Licht. Am Samstag soll sie auf dem Glastonbury Festival kollabiert sein. Im VIP Bereich beobachtete Augenzeugen wie Lily vorn über mit dem Gesicht zu Boden fiel, die Augen verdrehte und unkontrollierte Kau-Bewegungen machte. Sofort wurde sie von Freunden in einen Wagen gehievt und zu den Sanitätern gebracht, wo sie mit Sauerstoff versorgt werden musste. Wie es genau zu dem Vorfall kam weiß man leider noch nicht. Für ihren Ehemann Sam Cooper wollte sie Drogen und Alkohol eigentlich den Rücken kehren. Ein Rückfall, oder nur Kreislauf-Probleme? Lily ging es wenige Tage später auf jeden Fall schon wieder gut! Ein Glück...