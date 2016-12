Lily Aldridge: Sexy in schwarzem Maxikleid

Heiß, heißer, Lily...

Topmodel Lily Aldridge spielt gerne mit ihren Reizen und sieht dabei immer umwerfend aus. Die 29-Jährige wurde am Flughafen in einem tief ausgeschnittenen Maxikleid von Designerin Isabel Marant gesichtet. Statt dem kleinen Schwarzen gibt es für Lily das lange Schwarze - und das kann sich sehen lassen. Zwar ist ihr Outfit gewagt, denn sie trägt nicht mal einen BH, doch mit cooler Sonnenbrille, schwarzer Ledertasche und Sandalen präsentierte sie einen sexy, aber gleichzeitig auch eleganten Look.