Lily Aldridge: Fiese Fahrstuhl-Panne am Flughafen

Plötzlich war das Topmodel eingesperrt…!

Was für eine Aufregung für „Victoria’s Secret“ Engel Lily Aldridge! Geschlagene drei Minuten blieb das Topmodel zusammen mit Ehemann und „Kings of Leon“ Musiker Caleb Followill in einem Fahrstuhl am Flughafen von Los Angeles stecken! Zum Glück konnte das Paar aber recht schnell befreit werden. Für die 29-jährige trotzdem ein Schock-Moment. Unter ihrem Hut versteckt, konnte sie nur noch spärlich lächeln und auch Ehemann Caleb, hatte nach dieser Aktion offensichtlich keine Lust mehr auf den Paparazzi-Ansturm! Verständlich, dass das Paar sich schnell im abgedunkelten Auto verkroch!