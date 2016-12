Lewis Hamilton: Endgültiges Aus mit Nicole Scherzinger!

Wieder Single!

Lewis Hamilton und Nicole Scherzinger führten jahrelang eine On-Off-Beziehung doch dieses Mal scheint es endgültig vorbei zu sein. Gestern kam Lewis am Flughafen von Los Angeles an, doch zu den neuesten Gerüchten wollte er kein Kommentar abgegeben. Bisher hat sich nur Nicole gegenüber der „Sun“ zur Trennung geäußert. "Ich bin am Boden zerstört, weil es mit uns nicht funktioniert hat. Es war die härteste Entscheidung, die wir jemals treffen mussten, aber wir haben sie gemeinsam getroffen."