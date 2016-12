Lewis Hamilton: Der Formal-1 Star im Style-Debakel!

Nicht ganz vorne mit dabei...

Formel-1 Star Lewis Hamilton macht im Rennanzug eine richtig gute Figur, doch modisch scheint er nicht ganz so weit vorne mithalten zu können. Das bewies er nun während der Fashion Week in Paris. Zur Show von Stella McCartney kam er im grauen Blazer, der fast ein wenig an eine Strickjacke erinnerte und trug dazu zerrissene Jeans, Sonnenbrille und Hut. Alles in allem wirkte er damit neben den ganzen top gestylten Models eher etwas underdressed. Auch zur Präsentation der neuen Valentino-Kollektion wollte sein Style nicht so recht zum Anlass passen. Mit seinem langen dunkelgrünen Mantel und einem gleichfarbigen Hut hätte er durchaus auch auf die Jagd gehen können, anstatt an den Laufsteg. In Punkto Fashion hat der Sportler wohl noch einigen Nachholbedarf!