LeAnn Rimes: Sexy Instagram Postings mit Ehemann Eddie Cibrian!

Ein Traumpaar mit Traumkurven!

LeAnn Rimes genoss Ostern mit ihrem Ehemann Eddie Cibrian zusammen unter der Sonne und schickte von dort sexy Instagram Postings. Zuerst dieses süße Kuschelfoto mit Eddie, bei dem wohl so einige Frauen richtig neidisch wurden. LeAnns Mann oberkörperfrei und braun gebrannt und dann sogar noch einmal von hinten beim Jetski fahren. Dass aber auch LeAnn so einiges zu bieten hat, sah man dann kurze Zeit später auf diesem Bild. Wow, was für ein toller Bikini Body!