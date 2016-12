Léa Seydoux: Das neue Bond Girl im Fashion Check

Fashion Week Paris

Léa Seydoux ist nicht nur das neue Bond Girl an der Seite von Schauspieler Daniel Craig, sondern ziert derzeit auch erstmals das Cover der Britischen Vogue. Klar, dass sie nun ein viel gefragter Promi ist und sich auch die Fashion Week in Paris nicht entgehen lässt. Als Hingucker wählte die Schauspielerin ein ganz besonderes Teil aus ihrem Kleiderschrank – einen orange farbenen Mantel in Schlangenleder-Optik. Doch auch darunter setzte sie mit einem großen goldenen Paillettenkragen zum sonst eher schlichten Kleid ein klares Statement, nämlich dass sie modisch allemal auch auf den Laufsteg gepasst hätte.