Lea Michele: So freizügig zeigte sie sich bei Jimmy Kimmel!

Dieses Kleid ist der Hit!

Wow, ein enges rotes Kleid, ein tiefer Rückenausschnitt und High Heels. Wer zeigte sich denn hier so sexy in der Live Show von Jimmy Kimmel? Es ist Schauspielerin Lea Michele! Doch die Überraschung sah man erst, als sich die „Glee“-Darstellerin umdrehte und einen Mega-Ausschnitt präsentierte. So freizügig sah man Lea selten in der Öffentlichkeit. Dazu kombinierte sie schlichten Schmuck und dezentes Make-up. Einfach ein umwerfender Look.