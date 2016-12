Lea Michele: Rührende Worte zum 2. Todestag von Cory Monteith!

Liebe über den Tod hinaus!

Bereits zwei Jahre ist es her, seitdem Teenieschwarm Cory Monteith an einem Mix aus Heroin und Alkohol in seinem Hotelzimmer starb. Vor allem seine Freundin Lea Michele hat bis heute noch mit dem Verlust zu kämpfen und postete zu diesem Instagram-Bild heute rührende Worte: „Ich weiß, du würdest wollen, dass wir heute alle lächeln. Also denken wir an dich und erinnern wir uns an all die schönen Stunden, die wir gemeinsam erlebt haben. Ich werde dich immer in meinem Herzen tragen und liebe und vermisse dich so sehr.“ Was für eine herzzerreißende Liebesgeschichte!