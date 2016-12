Lamar Odom: Todeskampf!

Muss Khloe die lebenserhaltenden Maßnahmen abschalten?

Nach der Trennung von Khloe Kardashian ging Lamar Odoms Leben regelrecht den Bach runter. Immer wieder musste sich Khloe um ihren Ex Sorgen machen und behielt mit ihrer bösen Vorahnung nun tatsächlich Recht. Nach einem mehrtägigen Partywochenende wurde der ehemalige Basketball-Star bewusstlos in einem Bordell gefunden und ringt seitdem in einem Krankenhaus in Los Angeles mit dem Tod. Ein Drogencocktail aus Kokain und anderen Opiaten führte zu mehreren Schlaganfällen nach denen er reanimiert werden mussten und nun an lebenserhalten Maschinen hängt. Ob diese abgeschaltet werden müssen, muss nun ausgerechnet Khloé entscheiden, die rechtlich gesehen noch immer mit Lamar verheiratet ist, obwohl beide bereits im Juli die Scheidung einreichten. Die Ärzte haben laut Insider Informationen allerdings kaum noch Hoffnung für Lamar.