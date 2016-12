Lamar Odom: Khloe Kardashians Ehemann verliert wieder einen Kumpel durch eine Überdosis!

Schon zum zweiten Mal!

Lamar Odom, Noch-Ehemann von Khloe kardashianm muss gerade wirklich eine harte Zeit durchstehen. Erst letzte Woche verlor er seinen besten Freund, den Basketball-Star Jaime Sangouthai, und nun muss er einem weiteren Kumple „Leb wohl“ sagen. Am Samstag verstarb sein Freund Bobby Heyward offenbar an einer Überdosis! Noch vor vier Tagen postete dieser ein altes Foto der Clique und hatte mit dem Tod von Jaime spürar zu kämpfen. „RIP an meinen großen Bruder Jaime, der immer in jeden Raum den er betrat, Licht und oft auch Gelächter gebracht hat. J du wirst uns immer fehlten. Familie fürs Leben.“ Auch Lamar kam immer wieder mit Drogen in Berührung, ein Grund, warum seine Beziehung zu Khloe zerbrach. Bleibt nur zu hoffen, dass er stark genug ist, nicht den gleichen Weg wie Jaime und Bobby zu gehen.