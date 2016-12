Lamar Odom: Nach Koma

Das waren seine ersten Worte an seine Ex Khloe Kardashian!

Lamar Odom befindet sich scheinbar auf dem Weg der Besserung und konnte sogar erstmals wieder sprechen. Einige seiner ersten Worte richteten sich an seine Noch-Ehefrau Khloe, die täglich an seinem Krankenbett ausharrte: „Ich liebe dich“. Gestern wurde der ehemalige Basketball-Spieler mit einem Hubschrauber nach Los Angeles verlegt, wo auch bald seine Physiotherapie beginnen soll. Auch Khloe kehrt also wieder in ihre Heimatstadt zurück, doch vom alltäglichen Leben ist das Ex-Paar wohl noch weit entfernt.