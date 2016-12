Lamar Odom: Erwacht aus dem Koma!

Steht es doch nicht so schlimm um ihn?

Seit Tagen liegt Lamar Odom, Ex-NBA Star und Noch-Ehemann von Khloe Kardashian, nach einer Überdosis im Krankenhaus und wurde von den Medien eigentlich schon für so gut wie tot erklärt. Doch steht es um ihn nun doch gar nicht so schlimm? Laut neuesten Gerüchen soll er vor kurzem aus dem Koma erwacht sein und dass obwohl es erst hieß er sei Hirntod. Sein Erwachen grenzt also an ein kleines Wunder, das vor allem Khloe glücklich machen dürfte. Sein Zustand ist allerdings weiter lebensbedrohlich, wenn auch stabil, wie ein Freund von ihm auf Twitter veröffentlichte. Lamars Vater wollte sich beim Verlassen des Krankenhauses nicht dazu äußern und wurde komplett vom Security-Team abgeschirmt.