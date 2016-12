Lady Gaga: Warum versteckt sie ihren Verlobungsring!?

Am Flughafen von Los Angeles!

Gerade erst gaben Lady Gaga und Schauspieler Taylor Kinney ihre Verlobung bekannt, schon hagelt es Fragen. Wer wird das Hochzeitskleid designen? Wann ist die Hochzeit? Und, und, und... Doch Miss Gaga bleibt natürlich gelassen und behält ihre Geheimnisse leider für sich. Auch ihren Ring versteckte die Sängerin am JFK Flughafen in New York unter ihren langen Mantelärmeln. Kriselt es etwa schon zwischen ihr und Taylor? Man kann nur hoffen, dass der Hochzeit weiterhin nichts im Wege steht.