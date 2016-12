Lady Gaga: „Ladylike“ ist ihr neuer Style!

Elegant und sexy!

Lady Gaga zog bei der MET Gala mit diesem Kleid von Alexander Wang wirklich alle Blicke auf sich. Mit tiefem Ausschnitt und einem auffälligen Haarschmuck stolzierte sie in ihrem Kleid im Kimono-Style über den roten Teppich und gab sich dabei selbstbewusst wie eine Königin. Auch heute am Flughafen von Los Angeles ließ die es bei ihrem schlichteren Outfit nicht an Glamour fehlen. In einem engen schwarzen Kleid präsentierte sie aufreizend viel Bein, trug dazu eine glatte Bob-Perücke und eine riesige schwarze Sonnenbrille. Das Posing durfte da natürlich auch nicht fehlen.