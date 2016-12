Lady Gaga: Lady in Red!

Ihr ausgefallener Vintage Look!

Erst begeisterte Sängerin Lady Gaga mit einem neuen Ladylike-Look, doch nun scheint sie wieder zurück zu ihren Wurzeln zu kommen. Am Flughafen von Los Angeles zeigte sie sich kürzlich in diesem Designer Dress von Jonathan Saunders. Eine hochgeschlossenes Kleid in rot und weiß, dazu passende High Heels und ein auffälliger knallroter Hut machten sie mal wieder zum Hingucker schlechthin. Stylisch? Ja! Aber zum nachstylen ist dieser Look wohl alles andere als geeignet.