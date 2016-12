Lady Gaga: Ihr neuer traumhafter Lady-Like Look!

so schön!

Vom bunten Clown bis hin zur Space-Queen, Lady Gaga experimentiert gern mit ihrem Styling und hat schon so gut wie alles ausprobiert. Bei einem Look, scheint die Sängerin nun aber hängen geblieben zu sein. Als elegante Lady zeigte sie sich schon in ihren neuen Live-Shows und begeisterte so auch bei den diesjährigen Emmy Awards. Zur After Show Party präsentierte sie sich in einem weißen Bandeau-Kleid von Brandon Maxwell mit gewagtem Ausschnitt und Puff-Stola. Die Haare hochgesteckt, dezenter Schmuck und Make-up - fertig ist der Diva-Style. Endlich ein Look, den man gerne öfter an ihr sehen würde.