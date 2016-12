Lady Gaga: „Golden Globe“ Nominierung!

Sie startet als Schauspielerin nun so richtig durch!

„Ich entschuldige mich bei meinen Nachbarn. Ich haben nur geschrien in meinem Apartment in New York. Ich bin als Schauspielerin für einen Golden Globe nominiert worden, was für ein Traum.“, postete Lady Gaga kürzlich an ihre über 53 Millionen Twitter Follower und bekam daraufhin zahlreiche Glückwünsche. Sie ist derzeit in der Serie „American Horror Story: Hotel“ zu sehen und scheint mit dieser Rolle so richtig durchzustarten. Klar, dass auch ihre Mutter und ihr Manager sofort zum gratulieren vorbei schauten. Zudem durfte sie sich dann auch noch über eine Grammy-Nominierung für ihre Co-Produktion am Soundtrack von „till it happens to you“ freuen. Das Multitalent mit dem extravaganten Styling schwimmt also mal wieder auf der Erfolgswelle.