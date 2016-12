Lady Gaga: Eine Show – tausend Facetten!

Ein Kleid nach dem anderen!

Lady Gaga ist die Königin der Verwandlung. Das bewies sie gerade bei der After-Grammy-Party bei der sie live mit Jazz Legende Tony Bennet auf der Bühne stand. Zuerst als Lady in Red mit schwarzen kurzen Haaren, nur ein Lied später strahlte sie dann in einem funkelnden Silber-Dress mit tiefem Dekolleté. Weiter ging es mit einem schwarzen One Sholder Kleid im 20iger Jahre Look bis hin zur Femme Fatal mit roten langer Mähne. So wandlungsfähig ist wohl kaum eine andere...