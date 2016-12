Lady Gaga: Details zum Verlobungsring!

Schwärmereien!

Lady Gaga kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Nachdem sie gestern am Flughafen von Los Angeles ihren Verlobungsring noch unter weiten Mantelärmeln versteckte, zeigt sie nun dieses Bild auf Instagram. „Das Beste an meinem Verlobungsring.“. Zusehen sind die Initialen „T&S“, die für Taylor und Stefani, Lady Gagas bürgerlichem Namen, stehen. Natürlich alles in weißen Diamanten gehalten. Über 430.000 Euro hat Taylor sich das Schmuckstück kosten lassen haben. Da kann man nur hoffen, dass sich diese Investition auch gelohnt hat und die beiden lange zusammen bleiben.