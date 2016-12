Lady Gaga: Als Lady in Red!

Sie hat ihren BH vergessen!

Lady Gaga scheint sich derzeit mal wieder ganz neu zu erfinden. Statt untragbarer ausgefallener Looks, macht sie nun immer mehr auf Lady. So zeigte sie sich auch kürzlich am Flughafen. Im roten Hosenanzug und mit langer blonder Perücke ging sie mit ihrer französischen Bulldogge Asia durch das Terminal und versteckte ihre Augen dabei hinter einen großen Sonnenbrille. Doch ganz so anständig war sie dann doch nicht, denn ihr großer Ausschnitt bewies deutlich, dass sie ihren BH an diesem Tag wohl zu Hause vergessen hatte.