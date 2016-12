Kylie Jenner: Weg mit dem Glamour...

Her mit dem Sport-BH!

Die Kardashians sind für ausgefallene Stylings berühmt, berüchtigt! Doch eine scheint nun einen ganz besonderen Look für sich entdeckt zu haben. Die Rede ist von Kylie Jenner. Seit dem sie ihre Kurven mehr und mehr in Form bringt, scheint sie sich besonders in engen Sportklamotten wohl zu fühlen und zeigt sich so nicht nur auf dem Weg ins Fitnessstudio, sondern sogar beim Einkaufen. Gestern genoss sie den Tag zusammen mit ihrem Freund Tyga und präsentierte sich nur in Sport-BH und Leggings. Zugegeben, dieser neue Style sieht nicht nur sexy aus, sondern ist im Gegensatz zu manch anderem auch noch echt bequem.