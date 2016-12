Kylie Jenner: Ungeschminktes Bild mit Seltenheitswert!

Kein Make-up!

Styling ist in der Kardashian Familie das A und O. Vor allem die Jüngste im Bunde, Kylie Jenner, machte in letzter Zeit mit Beauty-OPs und krassen Looks von sich Reden. Doch, dass sie auch anders kann bewies sie ihren Fans nun auf Instagram und zeigt sich vollkommen natürlich ohne Make-up. Auch ihre große Schwester Kim zeigte sich Anfang August letzten Jahres ungeschminkt auf Instagram und bekam dafür viel positives Feedback. Es geht also auch ohne Make-up!