Kylie Jenner: Sie äußert sich zu den Verlobungs-Gerüchten!

Schwester Kim fragt nach!

Die Kardashians promoteten kürzlich ihre eigenen Apps und Websites und nun tauchte auf Kylies ein Video auf, in dem sie von ihrer Schwester Kim mit unangenehmen Fragen bombardiert wurde. „Es geht um Gerüchte“, begann Kim und stellte dann die Frage der Fragen: „Warum nannte dich Tyga seine Verlobte?“. Die Antwort war allerdings ernüchternd. Tyga hätte nur Spaß erlaubt und sich über einen früheren Post auf Instagram lustig gemacht. Dass hinter Tygas Aussage nichts Wahres steckt, wurde schon von Beginn an vermutet, doch nun bestätigt Kylie ihren Beziehungsstatus also. Eine Hochzeit ist also erst mal nicht in Sicht.