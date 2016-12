Kylie Jenner: Sexy im Denim Look!

Jeans ist wieder in!

Kylie Jenner lässt den Denim-Look wieder aufleben. Beim Shoppen mit Freundinnen bei Fred Segal in West Hollywood zeigte sich die jüngste Kardashian Schwester in einem engen Bleistift-Jeansrock und einem geknotetem Jeans-Hemd. Dieser Look verbarg natürlich keine ihrer Kurven und ließ überall ein wenig Haut durchblitzen. Sehr sexy, aber für ihre 17 Jahre fast etwas zu aufreizend, finden viele. Gerade erst machten Gerüchte die Runde, dass Kylie bewusst ihre Schwester Kim kopieren würde, um genauso erfolgreicher zu werden. Fakt ist jedenfalls: Auch mit Instagram Bildern wie diesen zeigt sich Kylie nicht unbedingt altersgerecht!