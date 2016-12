Kylie Jenner: Offenes Geheimnis um ihre Lippen nun endlich bestätigt!

Also doch!

Ja, eigentlich hatte man es ja schon geahnt. Solche Lippen nur mit Make-UP? Unwahrscheinlich! Und tatsächlich bestätigte Kylie Jenner nun in der Show „Keeping up with the Kardashians“, dass sie wirklich mit Hyaluronsäure nachhelfen ließ. „Ich benutze vorübergehenden Lippenfüller.“. Klar, dass es sofort einen riesen Aufschrei der Fans gab, denn bisher hatte Kylie gelogen und behauptet, sie würde die Finger von Beauty-OP´s lassen. Ihre Schwester Khloe Kardashian ergreift jedoch Partei für sie: „Kylie hat sich dazu entschieden, ihre Lippen zu vergrößern und ich denke nicht, dass etwas daran nicht in Ordnung ist.“. Kein Wunder, denn schließlich ließ auch Khloe bei sich bekanntermaßen schon einige Male Hand anlegen. Dass Kylie allerdings nicht mal 18 Jahre alt ist, scheint bei den Kardashian wohl niemanden zu stören...