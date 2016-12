Kylie Jenner: Nur eine Kopie von Kim Kardashian!

Sie klaut schon wieder ihren Look!

Kylie Jenner scheint mit ihren 17 Jahren gerade auf der Suche nach einem eigenen Stil zu sein. Während sie fast wöchentlich mit ihrer Haarfarbe und verschiedenen Looks experimentiert, sieht man bei ihr immer wieder auffallende Parallelen zu ihrer Schwester Kim Karadshian. Egal ob in Sachen Make-up oder Klamotten, Kylie wird ihr immer ähnlicher und klaute nun auch wieder einen von Kims Looks. Vor wenigen Tagen zeigte sich das It-Girl in einem hautengen weißen Maxi-Kleid von „Faith Connexion Paris“ am Flughafen von Los Angeles und nur einen Tag später präsentierte auch Kylie diesen Style bei einer Gala von NBC. Kein Wunder also, warum Kylie sich immer wieder vorwerfen lassen muss, nur eine Kopie von Kim zu sein.