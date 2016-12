Kylie Jenner: Luxus-Girl! So teuer ist ihr Sport-Styling!

Preis-Check!

Kylie Jenner zeigte sich gestern mal wieder sexy, aber dennoch ganz im sportlichen Look. Dass diese Kombi es aber preislich trotzdem in sich hat, zeigt sich erst bei genauerem Hinsehen. Ihr bunter Zweiteiler von Adidas ist natürlich eine Sonderedition und kostet locker über 390€. Dazu kommen noch weiße Sneaker für umgerechnet 90€, eine Dior Sonnenbrille für stolze 490€ und natürlich die Handtasche. Da darf es kein No-Name-Produkt sein, sondern nur aus der Designerabteilung von Stella McCartney. Über 1160€ legte der Kardashian-Sprössling dafür auf den Tisch. Das aber wohl teuerste an ihrem Outfit war natürlich der Schmuck. Der war zwar dezent, hatte es preislich aber ganz schön in Sich. Ihr Cartier Armband schlägt da mit um die 4500€ zu Buche. Insgesamt trug Kylie an diesem Tag also locker über 6630€ am Körper. Für sie aber wahrscheinlich nur Peanuts!