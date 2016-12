Kylie Jenner: Kris drehte ihr mit 14 Jahren den Geldhahn zu!

Überraschend!

Viele Teenager sind noch auf die finanzielle Hilfe ihrer Eltern angewiesen, nicht so Kardashian-Spross Kylie Jenner. Sie behauptete gegenüber der amerikanischen InStyle, dass ihre Mutter Kris Jenner ihr vor drei Jahren den Geldhahn abdrehte und sie seitdem auf eigenen Füßen stehen muss. Dabei war Kylie zu dem Zeitpunkt gerade mal 14 Jahre alt! Was an dieser Behauptung wirklich dran ist, kann nur spekulieren werden, doch Fakt ist: Arm ist Kylie deswegen natürlich längst nicht, sondern lebt ein Leben in Saus in Braus! Ganz ohne die Familie an ihrer Seite und ihrer gemeinsamen Show „Keeping up with the Kardashians“ hätte sie das aber wohl kaum geschafft, denn eigene berufliche Erfolge konnte sie bisher bekanntermaßen ja noch nicht verzeichnen...