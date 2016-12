Kylie Jenner: „Ja, ich habe zugenommen!“

Sie zeigt Kurven!

Nicht nur Selena Gomez muss derzeit ein dickes Fell haben, um sich gegen böse Fan-Kommentare bezüglich ihrer Figur zur Wehr zu setzen. Auch Kylie Jenner steht mächtig unter Druck mit nur 17 Jahren perfekt sein zu müssen. Ein paar Kilos mehr fallen den Fans da natürlich sofort auf. Wie zum Beispiel bei diesem Bild von Kylie im Badeanzug. Ihr harmloser Kommentar dazu: „Behind the scenes“. Doch als die negativen Fan-Reaktionen eintrudelten, änderte sie die Überschrift kurzfristig in: „Ja, ich habe zugenommen, wie ich gesagt habe, ihr müsst es mir nicht sagen“. Scheint, als würde sie sich die Meinungen ihrer Fans also doch zu Herzen nehmen. Fakt ist aber, auch mit Kurven macht Kylie wirklich eine Bomben Figur.