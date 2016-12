Kylie Jenner: Heiße Unterstützung für Tyga bei der Kino-Premiere von „Dope“!

Zusammen auf dem roten Teppich!

Zur Kino Premiere seines ersten Films „Dope“ bekam Rapper Tyga viel prominente Unterstützung, allen voran natürlich von seiner Freundin Kylie Jenner. Sie zeigte sich in einem weiten roten Hosenanzug, der wie ein Kleid aussah und trug dazu schwarze Stiefel und eine auffällige Sonnenbrille. Zugegeben ein gewagter Look, doch die Kardashians sind für ihre modischen Risiken ja schließlich bekannt. Neben dem Pärchen gaben sich auch Topmodel Chanel Iman und Megastar P. Diddy auf dem roten Teppich die Ehre. Wann „Dope“ in den deutschen Kinos zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.