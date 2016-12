Kylie Jenner: Details ihrer Geburtstags-Sause!

Dress-Code!

Kylie Jenners Geburtstag ist wohl eines der Ereignisse des Monats, denn ganze drei Tage lang feierte die Kardashian Familie was das Zeug hält. Zur Party im „Nice Guy“-Club schmissen sich alle natürlich so richtig in Schale. Kylies Vater Caitlyn Jenner kam in einem schwarzen Mini-Dress mit Lederjacke, während die Schwestern Khloe, Kim und Kourtney auf ebenfalls schwarze Kleider mit sexy Coutouts setzen. Der Dresscode „Black“ schien natürlich nur für sie nicht zu gelten: Kylie selbst kam als leuchtender Mittelpunkt mit blonder Perücke und silbernem Glitzerkleid. Dass sie an diesem Abend der Blickfang war, schien also durchaus geplant gewesen zu sein. Ein weißer Ferrari 428 Italia im Wert von 290.000€, den sie von ihrem Freund Tyga geschenkt bekam, machte den Abend für das Geburtstags-Kind dann wohl zu etwas ganz Besonderem.