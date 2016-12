Kylie Jenner: Das ist ihre Perücken-Sammlung!

Immer für eine Überraschung gut!

Kylie Jenner liebt ausgefallene Stylings und hat sich dafür extra eine große Sammlung an Perücken zugelegt. Eigentlich hat die jüngste Tochter des Kardashian-Clans dunkelbraune Haare, genau wie ihre Schwestern, doch das wird ihr schnell zu langweilig. So zeigte sie sich zum Beispiel auf ihrer Geburtstagsparty mit langen blonden Haaren, oder mag es auch mal etwas knalliger, wie sie hier auf Instagram zeigt. Wenn das allerdings immer noch zu gewöhnlich ist, greift sie auch gern zu ausgefallenen Schnitten. Ob blaue Perücke im Cleopatra-Stil, oder doch in schwarz... Kylie ist immer für eine Überraschung gut. Wie viele Perücken sich genau bereits in ihrem Repertoire befinden, verriet sich bisher leider nicht, doch eines ist klar – alles natürlich nur feinste Qualität!