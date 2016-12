Kylie Jenner: Das ist ihr Doppelgänger!

Immer mehr wollen so sein wie sie...

Kylie Jenner wird immer wieder als Doppelgänger von Kim Kardashian bezeichnet, doch schon längst ist sie selbst ebenfalls Vorbild vieler Mädchen geworden. Eine, die es mit ihrem Kylie-Styling allerdings auf die Spitze treibt ist Gabrielle Waters. „Als ich begonnen habe, mich wie sie zu kleiden, haben Leute angefangen, mich anzusprechen, sogar wenn ich in der Shopping Mall war.“. Bereits mehr als 10.000 Instagram Follower konnte Gaby bisher mit ihrem Kylie-Make-over sammeln und es werden täglich mehr. Bei all den zahlreichen Schönheitseingriffen die ihr Idol an sich machen lässt, bleibt dann ja nur zu hoffen, dass nicht auch Gaby dieser Sucht verfällt.